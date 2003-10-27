всем добра и мира

Обучаюсь на учителя русского и литературы, потому в моей граммотности не сомневайтесь. В приоритете укладываться в дед-лайн для выгоды заказчика, а, следовательно, и себя. Могу отметить свою быструю обучаемость и стремление сделать как можно качественнее поставленную задачу. Могу создавать стихотворения, отчерки, рассказы(если будут определённые требования, то даже лучше), корректировать готовые материалы, заниматься транскрибацией войсов и видео и т.п.