Здравствуйте!
У каждого есть своё любимое дело — то, что качественнее всего получается. У меня это — улучшение текстов.
Я оформлю ваш исходник согласно требованиям, исправлю (откорректирую, вычитаю) ошибки:
— орфографические (правописание слов) и
— пунктуационные (проставление знаков препинания).
Ценю ваше время. Освободите себя от рутины и получите грамотный текст. Клиенты довольны моей работой.
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#445
Транскрибация
нет отзывов
$20/час
от $80от 1 дня
#1352
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$20/час
от $70от 1 дня
#1733