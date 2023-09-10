Здравствуйте!

У каждого есть своё любимое дело — то, что качественнее всего получается. У меня это — улучшение текстов.

Я оформлю ваш исходник согласно требованиям, исправлю (откорректирую, вычитаю) ошибки:

— орфографические (правописание слов) и

— пунктуационные (проставление знаков препинания).

Ценю ваше время. Освободите себя от рутины и получите грамотный текст. Клиенты довольны моей работой.