Видеомейкер, актриса, дизайнер, диктор

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Ирина, я видеомейкер, диктор + актриса)



1) Делаю монтаж видео на айфоне в программе CapCut. Это одно из моих любимым направлений, поэтому работа выполняется со всей отдачей и любовью!

Примеры работ: https://disk.yandex.ru/d/zQLxS34pb4dt6Q



Формат видео:

- для соц сетей (тик ток, рилс, шортс)

- ютуб (обзоры)

- для личных архивов (поздравления, слайдшоу)



2) Делаю инфографику для маркетплейсов (WB) в программе Canva + использую дополнительные мобильные редакторы.

Примеры: https://disk.yandex.ru/d/T2bdc1LihLcAAA



3) Озвучиваю рекламные, обзорные ролики, объявления, для автоответчика

Пример голоса: https://disk.yandex.ru/d/5Px1oNOepijgrw



4) Выступаю в роли актрисы, записываю реалистичные и не наигранные видео о положительном опыте с вами, вашей компанией, хвалю вас, по вашему тексту или сочиняю сама.

Пример видео: https://disk.yandex.ru/d/lyVli01Kbm7Ikg



Если вы ищете ответственного исполнителя, который выполнит все качественно и в срок, то вам однозначно ко мне! Буду рада с вами поработать!

Для более детального обсуждения пишите в телеграм @exophere