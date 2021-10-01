Диктор
Всем привет!
Меня зовут Ольга Дель, и я профессиональный диктор с более чем 15-летним опытом работы.
Моя цель — предоставить вам высококачественную озвучку в кратчайшие сроки, будь то рекламные аудио- и видеоролики, закадровый голос, учебные курсы, презентации, IVR, аудиокниги, видеоигры и т. д. Записываю на русском и белорусском языках.
Я работаю быстро и эффективно, уделяя пристальное внимание деталям и стремясь сделать ваш проект наилучшим образом. Всегда открыта для обратной связи.
Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы)
Давайте начнем работу над вашим проектом вместе!
Оборудование: AKG P420, Yamaha AG03, акустический экран.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20— Озвучивание
Портфолио
- Реклама70 просмотров
- Реклама50 просмотров
- Реклама50 просмотров
- Рекламные ролики813 просмотров
- Закадровый голос638 просмотров
- Пародии (мультяшный и пожилой голоса)415 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Супер
Ответный отзыв
Отлично
$4
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую.
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо за оперативную и качественную озвучку!
$4
10 баллов
2 года назад
$8
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена качественно.
Озвучивание
19 отзывов
$40/час
от $1от 1 часа
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