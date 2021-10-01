Диктор

Всем привет!

Меня зовут Ольга Дель, и я профессиональный диктор с более чем 15-летним опытом работы.

Моя цель — предоставить вам высококачественную озвучку в кратчайшие сроки, будь то рекламные аудио- и видеоролики, закадровый голос, учебные курсы, презентации, IVR, аудиокниги, видеоигры и т. д. Записываю на русском и белорусском языках.

Я работаю быстро и эффективно, уделяя пристальное внимание деталям и стремясь сделать ваш проект наилучшим образом. Всегда открыта для обратной связи.

Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы)

Давайте начнем работу над вашим проектом вместе!

Оборудование: AKG P420, Yamaha AG03, акустический экран.