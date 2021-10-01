edeltety

Ольга edeltety

 
43 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Диктор

Всем привет!

Меня зовут Ольга Дель, и я профессиональный диктор с более чем 15-летним опытом работы.

Моя цель — предоставить вам высококачественную озвучку в кратчайшие сроки, будь то рекламные аудио- и видеоролики, закадровый голос, учебные курсы, презентации, IVR, аудиокниги, видеоигры и т. д. Записываю на русском и белорусском языках.

Я работаю быстро и эффективно, уделяя пристальное внимание деталям и стремясь сделать ваш проект наилучшим образом. Всегда открыта для обратной связи.

Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы)

Давайте начнем работу над вашим проектом вместе!

Оборудование: AKG P420, Yamaha AG03, акустический экран.

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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20
Озвучивание
Портфолио
Отзывы заказчиков
KursX
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Озвучка ролика
Супер
Отлично
Ответный отзыв
KursX
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$4
10 баллов
2 года назад
Доозвучить одно предложение
Супер
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
ms_ev92
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Озвучить текст для ролика (женским голосом)
Спасибо за оперативную и качественную озвучку!
Рекомендую
Ответный отзыв
KursX
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$4
10 баллов
2 года назад
Озвучить текст для демо рекламного ролика
Все супер
Рекомендую
Ответный отзыв
homyakov9
Назар 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
2 года назад
Озвучка текста
Работа выполнена качественно.
Рекомендую
Ответный отзыв
Озвучивание
19 отзывов
$40/час
от $1от 1 часа
#16