homyakov9

Назар homyakov9

 
22 годаУкраина/Коростышев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$145
выплачено фрилансерам
82%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
14
безопасных платежей

  • Озвучка текста

    $16

    [b]Два текста[/b] [b]Текст 1[/b] Почти каждый может зарабатывать от 7000$ каждые две недели! Многие не знают как увеличить свой доход, но у нас есть есть решение для Вас. Это Stairs UP - умное инвестирование, которое контролирует каждый шаг к ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка текста

    $10

    Озвучить данный текст https://docs.google.com/document/d/1T2K_Q1G_VwNnuKpljGy2BJaHNQj_TDt5OP5Z5MPsZtY/edit?usp=sharing

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка

    $7

    [b]Text 06 [/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1msqv-fdiiUKvY6AJ7hdOFTPHcX_pfSHC/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1msqv-fdiiUKvY6AJ7hdOFTPHcX_pfSHC/view?usp=sharing[/url] ) Требования все те же, что и в прошлый раз. [b]Ведущий 1: [/b]Новая программа от Capital One Investing гарантирует вам дополнительный ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка текста для видео

    $30

    [b]Text 02[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1EPBbINSSj1BMlY-80COFxL811O2i2LHI/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1EPBbINSSj1BMlY-80COFxL811O2i2LHI/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацие, ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка

    $7

    [b]Text 01[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацие, что бы было ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Озвучка

    $7

    [b]Text 01[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацией, что бы было ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучить текст

    $10

    Озвучить данный текст: https://docs.google.com/document/d/1rHu9zp1sF3Ra35kcUiKRVBjCPdC9QFCaKLG2Kg6O2j8/edit?usp=sharing

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучить текст на русском языке

    Нужно озвучить серьезным мужским голосом. Текст который нужно озвучить: "Ты просыпаешься и начинаешь зарабатывать от 1000 долларов Ты идешь на работу и зарабатываешь Ты проводишь время с друзьями, а деньги приходят Ты живешь на полную и становишься богаче Такую возможность дает ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка текста на русском языке, мужской голос

    Текст для озвучки: Ты просыпаешься и начинаешь зарабатывать от 5100 манат Ты идешь на работу и зарабатываешь Ты гуляешь, а деньги приходят Ты живешь на полную и становишься богаче Такую возможность дает новая программа от Национального банка Азербайджана Тысячи жителей ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучить предложение

    $6

    Нужно озвучить одно предложение. "На платформе DotBig реализованы алгоритмы автоматической оценки новостей, позволяющие инвесторам оперативно получать оповещения о событиях, влияющих на финансовые рынки." Интонация нужна такая что бы можно было вставить в этот текст, между "тратя ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучить 3 текста

    $15

    Текст 1 Пример интонации https://drive.google.com/file/d/1dYszY18E81HdBSNoORVfHkkI0Vo7lW8L/view?usp=sharing Огромный доход на криптовалюте теперь может заработать каждый пользователь платформы Dotbig. Новые технологии анализируют и покупают вам перспективные валюты, пока другие падают в цене. С помощью этой платформы любой пользователь может получать ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка текста на русском языке

    Нужно озвучить текст на русском языке. Пока вы лежите на диване и мечтаете о хорошей жизни, (пауза) кто-то за 20 минут в день зарабатывает на свою мечту с помощью сигналов от лучших финансовых аналитиков. (пауза) ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка текста на русском языке

    Нужна мужская озвучка на русском языке. "ЖМИТЕ ПОДРОБНЕЕ И РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ! НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА УНИКАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ СТРАНЫ"

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучить короткий текст на русском языке

    Нужно озвучить короткий текст на русском языке в короткие сроки. "Отзыв нашего подписчика на гель от грибка Экзодермин. Ссылка для заказа крема на официальном сайте внизу под видео."

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка текста

    $8

    Нужно озвучить текст на русском языке (приклеприл файл в пдф формате). Вот ссылка на видео для которого нужна озвучка ( https://www.youtube.com/watch?v=KrAwQ0D9_Vw ). Нужно вложиться в длительность видео, 1:15-1:20. Если будут какие-то вопросы, пишите. Желательно выполнить чем ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
год назад
Озвучка текста
Всё как и всегда - ТЗ-выполнение-оплата!
Как всегда все круто, рекомендую
Ответный отзыв
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$16
10 баллов
год назад
Озвучка текста
Как всегда: оперативное ТЗ и своевременная оплата!!!
Как всегда, на высшем уровне!
Ответный отзыв
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$7
10 баллов
год назад
Озвучка
Интересные проекты, понятная задача, своевременная оплата - что еще нужно от хорошего заказчика )))
Топ. Полностью доволен работой
Ответный отзыв
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
год назад
Озвучка текста для видео
Работа над проектом прошла бодро)))
Работаю на постоянной основе. Результат просто потрясающий. Спасибо
Ответный отзыв
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$7
10 баллов
год назад
Озвучка
Всегда понятное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!!!
Работа выполнена на все 100%
Ответный отзыв