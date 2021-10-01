[b]Два текста[/b] [b]Текст 1[/b] Почти каждый может зарабатывать от 7000$ каждые две недели! Многие не знают как увеличить свой доход, но у нас есть есть решение для Вас. Это Stairs UP - умное инвестирование, которое контролирует каждый шаг к ...
- $16Озвучивание1 исполнительЗавершенгод назад
Мужской голос Текст который нужно озвучить: [b]Greetings, my name is Mike and I am one of the leaders of the STAIRS UP project. Now I will tell you about our company and the main points of cooperation with ...Озвучивание8 заявокЗакрытгод назад
- $10
Озвучить данный текст https://docs.google.com/document/d/1T2K_Q1G_VwNnuKpljGy2BJaHNQj_TDt5OP5Z5MPsZtY/edit?usp=sharingЗавершенгод назад
- $7
[b]Text 06 [/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1msqv-fdiiUKvY6AJ7hdOFTPHcX_pfSHC/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1msqv-fdiiUKvY6AJ7hdOFTPHcX_pfSHC/view?usp=sharing[/url] ) Требования все те же, что и в прошлый раз. [b]Ведущий 1: [/b]Новая программа от Capital One Investing гарантирует вам дополнительный ...Завершенгод назад
- $30
[b]Text 02[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1EPBbINSSj1BMlY-80COFxL811O2i2LHI/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1EPBbINSSj1BMlY-80COFxL811O2i2LHI/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацие, ...Завершенгод назад
- $7
[b]Text 01[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацие, что бы было ...Озвучиваниенет заявокЗакрытгод назад
- $7
[b]Text 01[/b] Видео на которое будет наложена озвучка ( [url=https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing[/url] ) Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацией, что бы было ...Завершенгод назад
- $10
Озвучить данный текст: https://docs.google.com/document/d/1rHu9zp1sF3Ra35kcUiKRVBjCPdC9QFCaKLG2Kg6O2j8/edit?usp=sharingЗавершенгод назад
Нужно озвучить серьезным мужским голосом. Текст который нужно озвучить: "Ты просыпаешься и начинаешь зарабатывать от 1000 долларов Ты идешь на работу и зарабатываешь Ты проводишь время с друзьями, а деньги приходят Ты живешь на полную и становишься богаче Такую возможность дает ...Завершенгод назад
Текст для озвучки: Ты просыпаешься и начинаешь зарабатывать от 5100 манат Ты идешь на работу и зарабатываешь Ты гуляешь, а деньги приходят Ты живешь на полную и становишься богаче Такую возможность дает новая программа от Национального банка Азербайджана Тысячи жителей ...Завершенгод назад
- $6
Нужно озвучить одно предложение. "На платформе DotBig реализованы алгоритмы автоматической оценки новостей, позволяющие инвесторам оперативно получать оповещения о событиях, влияющих на финансовые рынки." Интонация нужна такая что бы можно было вставить в этот текст, между "тратя ...Завершенгод назад
- $15
Текст 1 Пример интонации https://drive.google.com/file/d/1dYszY18E81HdBSNoORVfHkkI0Vo7lW8L/view?usp=sharing Огромный доход на криптовалюте теперь может заработать каждый пользователь платформы Dotbig. Новые технологии анализируют и покупают вам перспективные валюты, пока другие падают в цене. С помощью этой платформы любой пользователь может получать ...Завершен2 года назад
Нужно озвучить текст на русском языке. Пока вы лежите на диване и мечтаете о хорошей жизни, (пауза) кто-то за 20 минут в день зарабатывает на свою мечту с помощью сигналов от лучших финансовых аналитиков. (пауза) ...Завершен2 года назад
Нужна мужская озвучка на русском языке. "ЖМИТЕ ПОДРОБНЕЕ И РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ! НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА УНИКАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ СТРАНЫ"Завершен2 года назад
Нужно озвучить текст для видео на английском языке, 2 мужских голоса, носителя. Текст приблизительно 600 слов, длительность видео 3:22.Озвучиваниенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно озвучить короткий текст на русском языке в короткие сроки. "Отзыв нашего подписчика на гель от грибка Экзодермин. Ссылка для заказа крема на официальном сайте внизу под видео."Завершен2 года назад
- $8
Нужно озвучить текст на русском языке (приклеприл файл в пдф формате). Вот ссылка на видео для которого нужна озвучка ( https://www.youtube.com/watch?v=KrAwQ0D9_Vw ). Нужно вложиться в длительность видео, 1:15-1:20. Если будут какие-то вопросы, пишите. Желательно выполнить чем ...Завершен2 года назад