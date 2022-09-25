Необходимо озвучить видео ролик длительностью 10 секунд. Исполнители должны предоставить пример голоса и указать стоимость своих услуг. Текст для озвучки будет отправлен в личном сообщении.
Озвучка
Text 01
Видео на которое будет наложена озвучка ( https://drive.google.com/file/d/1zoG1F0YXB1a33v6VhnNaJsfoNVIScFrH/view?usp=sharing )
Нужно озвучить с похожей подачей и интонацией. Здесь два
человека ведут диалог, и фразы нужно как-то выделить интонацией, что бы было понятно, что
говорят два человека.
Ведущий 1: Гарри Гарри Гарри...
Я горжусь тобой, бро!
С помощью Capital One Investing ты зарабатываешь
дополнительный пассивный доход на свои
сбережения всегда и везде.
Даже купил себе новый ноутбук.
Capital One Investing продуманная платформа, Гарри.
И умная, как ты.
И мне это нравится.
Ведущий 2: Похоже, я действительно умный.
Ведущий 1: Не позволяй себе усомниться в этом, Гарри.
Выбранный исполнитель
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