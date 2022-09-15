Требуется озвучка текста на украинском языке для анонса проекта в GTA5. Объем текста - 251 слово, время озвучки около 3 минут 30 секунд. Ищем исполнителя с мужским голосом в возрасте 20-35 лет, который сможет передать энергичную и увлекательную подачу. Примеры озвучки на русском и английском языке будут предоставлены для понимания стиля.