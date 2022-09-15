Сделать обзор сервиса (озвучка голосом)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт40 заявок572 просмотра

Нужно сделать озвучку для обзора сайта. Если сможете сделать и видео обзор то можем обсудить так же. Есть готовый скрипт на 750 слов.

Ссылку на сайт скину исполнителю.

3 года назад
tarasuykd
Денис 
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Заявки фрилансеров

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