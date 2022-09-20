Требуется озвучка текста на украинском языке для анонса проекта в GTA5. Объем текста - 251 слово, время озвучки около 3 минут 30 секунд. Ищем исполнителя с мужским голосом в возрасте 20-35 лет, который сможет передать энергичную и увлекательную подачу. Примеры озвучки на русском и английском языке будут предоставлены для понимания стиля.
Озвучить текст на русском языке
Нужно озвучить серьезным мужским голосом.
Текст который нужно озвучить:
"Ты просыпаешься и начинаешь зарабатывать от 1000 долларов
Ты идешь на работу и зарабатываешь
Ты проводишь время с друзьями, а деньги приходят
Ты живешь на полную и становишься богаче
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Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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