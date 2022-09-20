Озвучить текст на русском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен4 заявки351 просмотр

Нужно озвучить серьезным мужским голосом.

Текст который нужно озвучить:

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3 года назад
homyakov9
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dima_musichian
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно
Интересное задание! Давно хотел сделать нечто подобное

Заявки фрилансеров

Тарас
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Dima_musichian
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
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2 года назад
3 года назад

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