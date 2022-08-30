Добрый день! Необходима озвучка на иврите.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки372 просмотра

Добрый день! Необходима озвучка на иврите трёх роликов.

Первый текст: למה כדאי ללמוד בפרקטיקום?

תאוריה בשפה מובנת וברורה

לא נדרש רקע טכני קודם

מלא כלום עד מומחה הייטק מוכן לעבודה

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3 года назад
guest_1661419977605
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Заявки фрилансеров

Тарас
 
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