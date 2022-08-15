База русскоязычных фонем

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок459 просмотров

Здравствуйте! Необходимо произносить звуки через программу ровным спокойным голосом. Инструкция прилагается. Программу необходимо распаковать себя на компьютер. Будут вопросы - пишите. Также при отправке задания укажите:1. Никнейм на бирже. 2. Пол.3. Возраст.Ссылка на программу: https://drive.google.com/file/d/1lurWfRZOUcyELBvZrlxRRep41F5_lJxu/view?usp=sharingВ папке "Exp2" пропущены папки "r" и "rs". Они также обязательны к выполнению.Все файлы проверяются между собой, чтобы не было копий!

3 года назад
yelenabelova92
Елена 
33 года
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3 года назад

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