Ищется мужчина 25-40 лет для записи видео-отзыва на английском языке по готовому тексту. Отзыв должен быть естественным и эмоциональным, с хорошим освещением и нейтральным фоном. Длительность видео - до 2 минут.
База русскоязычных фонем
Здравствуйте! Необходимо произносить звуки через программу ровным спокойным голосом. Инструкция прилагается. Программу необходимо распаковать себя на компьютер. Будут вопросы - пишите. Также при отправке задания укажите:1. Никнейм на бирже. 2. Пол.3. Возраст.Ссылка на программу: https://drive.google.com/file/d/1lurWfRZOUcyELBvZrlxRRep41F5_lJxu/view?usp=sharingВ папке "Exp2" пропущены папки "r" и "rs". Они также обязательны к выполнению.Все файлы проверяются между собой, чтобы не было копий!
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