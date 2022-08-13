Ищу ответственного человека который сможет красиво и качественно озвучивать краткие пересказы фильмов. Текста с таймингами у меня есть. Если есть желание прислать тест - запись голоса - предлагаю озвучить отрывок и прислать мне что я в свою очередь приветствую . Вот пример -

«Парень Дилан ещё на работе, рассказывает о своих идеях коллегам, ему звонит его вторая половинка, напоминает что фильм, на который они собирались пойти, вот-вот начнётся. Дилан впопыхах собирается и говорит возлюбленной, что уже почти приехал, а сам летит на своём авто к месту встречи. Девушка Джимми так же ждёт своего парня возле кинотеатра, рассказывая ему по телефону, как для неё важен фильм «Красотка», который они собираются посмотреть, и как она не любит когда парень опаздывает. И вот они встречаются. Джимми со своим парнем. Дилан со своей девушкой. Но тут случается нюанс. Парень Джимми предлагает ей поговорить. Он предлагает «отдохнуть друг от друга». В тот же момент девушка Дилана так же предлагает «сделать перерыв» в их отношениях. Обе пары ругаются и расстаются. Они решают остаться друзьями и каждый расходится по своим делам.

Далее Дилан встречается с другом и делится своими переживаниями. Он говорит «почему все отношения всегда начинаются так здорово, а заканчиваются всегда так хреново». Джимми так же жалуется подруге, и говорит что нужно переставать верить в Голливудские сказки. Дилан решает «работать и тёлок жарить. Как Джордж Клуни». Джимми решает «держать все эмоции в себе. Как Джордж Клуни»...