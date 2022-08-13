Озвучка видео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен2 заявки215 просмотров

Ищу ответственного человека который сможет красиво и качественно озвучивать краткие пересказы фильмов. Текста с таймингами у меня есть.  Если есть желание прислать тест - запись голоса - предлагаю озвучить отрывок и прислать мне что я в свою очередь приветствую . Вот пример - 

«Парень Дилан ещё на работе, рассказывает о своих идеях коллегам, ему звонит его вторая половинка, напоминает что фильм, на который они собирались пойти, вот-вот начнётся. Дилан  впопыхах собирается и говорит возлюбленной, что уже почти приехал, а сам летит на своём авто к месту встречи. Девушка Джимми так же ждёт своего парня возле кинотеатра, рассказывая ему по телефону, как для неё важен фильм «Красотка», который они собираются посмотреть, и как она не любит когда парень опаздывает. И вот они встречаются. Джимми со своим парнем. Дилан со своей девушкой. Но тут случается нюанс. Парень Джимми предлагает ей поговорить. Он предлагает «отдохнуть друг от друга». В тот же момент девушка Дилана так же предлагает «сделать перерыв» в их отношениях. Обе пары ругаются и расстаются. Они решают остаться друзьями и каждый расходится по своим делам.

Далее Дилан встречается с другом и делится своими переживаниями. Он говорит «почему все отношения всегда начинаются так здорово, а заканчиваются всегда так хреново». Джимми так же жалуется подруге, и говорит что нужно переставать верить в Голливудские сказки. Дилан решает «работать и тёлок жарить. Как Джордж Клуни». Джимми решает «держать все эмоции в себе. Как Джордж Клуни»...

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

ChainShape
Артём 
23 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$15
3 дня
Escrow
Исполнитель качественно подходит к работе. Сдает работу в ближайшие сроки. Выполнением работы доволен. Рекомендую!
Отличный заказчик, ТЗ поставлена чётко, на сообщения отвечает оперативно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ChainShape
Артём 
23 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Олеся
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад

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