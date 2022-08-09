Необходимо разработать креативный текст и записать голосовое приветствие для спортивного агентства. Длительность приветствия должна составлять 15-20 секунд. Ожидается оригинальный и запоминающийся подход к озвучиванию.
Озвучивание текста
Озвучивание текста, мультик , голос тонкий
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