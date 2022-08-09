Ищется ответственный человек для озвучивания кратких пересказов фильмов. Тексты с таймингами предоставлены. Приветствуются навыки монтажа, но основное внимание уделяется озвучке. Возможность прислать тестовую запись приветствуется. Учтите, что канал еще не создан и предстоит раскрутка.