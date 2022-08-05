Озвучка видео

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Закрыт23 заявки781 просмотр

Ищу ответственного человека который сможет красиво и качественно озвучивать краткие пересказы фильмов. Текста с таймингами у меня есть. Также приветствую если есть навык склеивать видео соответственно таймингам - так чтобы видео или слова не опережали друг друга. НО ОСНОВА ВАКАНСИИ ОЗВУЧКА - А МОНТАЖ ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЭТОТ БОНУСНЫЙ НАВЫК! Задавайте вопросы и уточняйте. Убедительная просьба!!!- Не оставляйте заявку если не уверены в своих силах по поводу продолжительного сотрудничества!!! PS- канал еще не создан - его еще мне предстоит раскрутить - имейте этот момент ввиду...  Если есть желание прислать тест - запись голоса - предлагаю озвучить отрывок и прислать мне что я в свою очередь приветствую . Вот пример - 

«Парень Дилан ещё на работе, рассказывает о своих идеях коллегам, ему звонит его вторая половинка, напоминает что фильм, на который они собирались пойти, вот-вот начнётся. Дилан  впопыхах собирается и говорит возлюбленной, что уже почти приехал, а сам летит на своём авто к месту встречи. Девушка Джимми так же ждёт своего парня возле кинотеатра, рассказывая ему по телефону, как для неё важен фильм «Красотка», который они собираются посмотреть, и как она не любит когда парень опаздывает. И вот они встречаются. Джимми со своим парнем. Дилан со своей девушкой. Но тут случается нюанс. Парень Джимми предлагает ей поговорить. Он предлагает «отдохнуть друг от друга». В тот же момент девушка Дилана так же предлагает «сделать перерыв» в их отношениях. Обе пары ругаются и расстаются. Они решают остаться друзьями и каждый расходится по своим делам.

Далее Дилан встречается с другом и делится своими переживаниями. Он говорит «почему все отношения всегда начинаются так здорово, а заканчиваются всегда так хреново». Джимми так же жалуется подруге, и говорит что нужно переставать верить в Голливудские сказки. Дилан решает «работать и тёлок жарить. Как Джордж Клуни». Джимми решает «держать все эмоции в себе. Как Джордж Клуни»...

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
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