Предлагаются услуги профессионального озвучивания для аудиокниг, рекламы, фильмов и аниме. Высокое качество записи и разнообразие стилей. Идеально для любых проектов.
Dj drop, voice tag
Здравствуйте, поскольку зарубежные фриланс биржы ушли из России, напишу сюда. Нужен войс тэг от человека, хорошо владеющего английским, без акцента.
1. Женский голос. Подача, как на первом примере.
2. Глубокий мужской голос. Подача как на втором примере.
Реплики:
1. this is a byble [baɪbl] exclusive
2. bewitch gang
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