Dj drop, voice tag

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок683 просмотра

Здравствуйте, поскольку зарубежные фриланс биржы ушли из России, напишу сюда. Нужен войс тэг от человека, хорошо владеющего английским, без акцента.

1. Женский голос. Подача, как на первом примере.

2. Глубокий мужской голос. Подача как на втором примере.

Реплики:

1. this is a byble [baɪbl] exclusive

2. bewitch gang

3 года назад
guest_16587750047468
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