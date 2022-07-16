Непрофессиональная озвучка текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт165 заявок2354 просмотра

Нужно озвучить текст. 5 Минут в зависимости от вашего темпа речи. Около 500-600 слов.

Профессиональные дикторы и актеры не требуются.

Нужна обычная озвучка на любой микрофон (петличка или даже на микрофон от наушников).

Рассмотрю исполнителей без отзывов и опыта, пишите.

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