Непрофессиональная озвучка текста

Нужно озвучить текст. 5 Минут в зависимости от вашего темпа речи. Около 500-600 слов.

Профессиональные дикторы и актеры не требуются.

Нужна обычная озвучка на любой микрофон (петличка или даже на микрофон от наушников).

Рассмотрю исполнителей без отзывов и опыта, пишите.