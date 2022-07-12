Нужен приятный мужской и женский голос для озвучки персонажей в мультяшно-детском стиле на английском языке

Вот ролик-пример какого формата нужны голоса https://www.youtube.com/watch?v=QIiclQeea3A

Если все понравится то буду заказывать у вас озвучку регулярно. В одном тексте около 800-1000 слов

Сразу прикрепляйте свой небольшой пример озвучки в необходимом мне формате!!!