Озвучка персонажей мультяшным голосом на английском языке

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Закрыт14 заявок826 просмотров

Нужен приятный мужской и женский голос для озвучки персонажей в мультяшно-детском стиле на английском языке

Вот ролик-пример какого формата нужны голоса https://www.youtube.com/watch?v=QIiclQeea3A

Если все понравится то буду заказывать у вас озвучку регулярно. В одном тексте около 800-1000 слов

Сразу прикрепляйте свой небольшой пример озвучки в необходимом мне формате!!!

3 года назад
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