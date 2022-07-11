Необходимо озвучить текст, связанный с продажей участка 16500 кв.м. и двух зданий в Богородицке. Примеры вашего голоса обязательны для выполнения заказа. Усадьба Бобринских предлагает уникальную возможность стать владельцем и привлечь туристов в благоустроенный центр.
Озвучка готового текста мужским голосом
Для квеста необходимо записать мужским голосом несколько телефонных разговоров-монологов длительностью примерно по 30 сек
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