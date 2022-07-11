Озвучка готового текста мужским голосом

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Закрыт42 заявки975 просмотров

Для квеста необходимо записать мужским голосом несколько телефонных разговоров-монологов длительностью примерно по 30 сек

3 года назад
yanaberkina
Яна 
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