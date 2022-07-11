Требуется озвучить голосовое приветствие для компании ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ. Нужен мужской голос, похожий на представленный пример. Текст для озвучивания: 'Вы позвонили в компанию ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ, если Вам необходим сервис нажмите 1, запчасти 2, центр моторного ремонта 3, или дождитесь ответа.'