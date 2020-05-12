yanaberkina

Яна yanaberkina

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$46
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интеграция по api гугл-таблицы и сервиса https://checkclient.ru/

    $20

    Необходимо реализовать интеграцию между гугл-таблицей и сервисом CheckClient. Из таблицы будет извлекаться номер телефона, который проверяется в сервисе. Результаты проверки должны быть возвращены и сохранены в таблице. Протокол интеграции представлен в приложении.

    Интеграция API
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Заполнить таблицу данными из pdf файла

    $20

    Требуется заполнить таблицу, состоящую из 1055 строк, копируя данные из PDF файла и вставляя их в Google таблицы. Пример заполненной строки и PDF файл предоставлены. Внимание к деталям и точность в переносе данных обязательны.

    Заполнение таблицGoogle SheetsGoogle Таблицы
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Озвучка мужским голосом нескольких текстов для квеста

    Требуется озвучить несколько текстов общей длиной около 350 слов для квеста, где доктор звонит родственнику потерпевшего. Озвучка должна быть выполнена мужским голосом, с эмоциональной подачей, соответствующей сценарию. Формат текста - около одной страницы А4 в шрифте Times New Roman, размер 14.

    Озвучка текстов
    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка рекламы для Instagram

    Требуется настройка и запуск рекламы для Instagram аккаунта @kvest_zdes в нише дизайнерских квест-боксов. Основная цель — увеличить количество сообщений в Direct. Имеются профессиональные фотографии для использования в рекламе.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка готового текста мужским голосом

    Требуется озвучить несколько телефонных разговоров-монологов мужским голосом для квеста. Каждый разговор должен длиться примерно 30 секунд. Необходимо обеспечить качественную запись и выразительную подачу текста.

    Озвучивание42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающая презентация в PowerPoint

    Требуется разработать визуальную презентацию в PowerPoint на основе готового текста. Необходимо подобрать стильный дизайн, иллюстрации и сверстать текст согласно выбранному оформлению. Обеспечьте привлекательный и профессиональный вид для успешного представления.

    PowerPoint
    Презентации46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение Instagram аккаунта

    Ведение аккаунта по продажам дизайнерского квест-бокса: - разработка контент-плана, - разработка постов и сторис (подбор фото/картинок, написание текста), - размещение постов/сторис (как развлекательного, так и информативного характера), - ответы на комментарии, ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучивание готового текста мужским голосом

    Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова).  Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка. ...

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучивание текста для квеста (женский голос)

    Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 2500 слов). Разработан квест-бокс с 7 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить женским голосом. Сюжет заключается в том, что женщина похищена и пишет письма с мольбой о помощи и ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для шапки профиля в Instagram

    Необходимо написать продающий текст (всего 150 символов) для шапки профиля в Instagram. Суть - продажа товаров для малышей (развивающие книги, силиконовая посуда, прорезыватели и т.д.). Всю необходимую информацию предоставлю. Скрыть заказ

    Продающие тексты22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Менеджер аккаунта Instagram

    Ищу менеджера для развития аккаунта Instagram (продажа дизайнерских квест-боксов в РБ). Основные задачи: - продвижение страницы в Instagram (работа с блогерами платно и по бартеру, размещение рекламы в группах и тд), ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для шапки в Instagram

    Необходимо написать продающий текст (всего 150 символов) для шапки профиля в Instagram. Суть - продажа квест-боксов с доставкой на дом по РБ и РФ. Всю необходимую информацию и ссылку на профиль предоставлю.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка лендинга для продажи товара

    Необходимо разработать лендинг для продажи квест-бокса. Квест-бокс - это коробка с заданиями определенной тематики, которую можно заказать с доставкой на дом. Есть разработанные макеты картинок для квеста, а также описание квеста. ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование текста

    Необходимо оперативно вычитать и отредактировать текст для квест-бокса. В квесте есть 8 карточек с текстом, тематика квеста "Похищение". Всего 2601 слово (12 792 знака без пробелов).  Необходимо отредактировать мой текст с точки ...

    Редактирование и Корректура24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование текст

    Добрый день, Валерия! Меня зовут Яна Мартыненко. Я из РБ, на данном этапе завершаю разработку квест-бокса. Данный квест потенциальные покупатели будут заказывать на дом.  В квесте есть 8 карточек с текстом, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать иллюстрации

    Необходимо оперативно разработать иллюстрации для квест-бокса. Иллюстрации под печать карточек с заданиями формата А6/А5/А4. Количество изображений: 6-8. Тема: похищение человека. Более детальная информация в директе.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

pashog
Павел 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Интеграция по api гугл-таблицы и сервиса https://checkclient.ru/
Интеграция API
Отличный заказчик! Приятное общение, великолепно описанная задача, и адекватные требования с соответствующей оплатой. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую исполнителя на 200%. Павел все выполнил в максимально короткие сроки + предложил более удобное решение моей задачи. Обратились к нему с еще одним заказом.
Ответный отзыв
Trudolyb
Юрий 
28 лет
год в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
год назад
Заполнить таблицу данными из pdf файла
Google SheetsGoogle ТаблицыЗаполнение таблиц
Отличный заказчик! Грамотно сформировал и донес цель заказа, поддерживал связь. Оплатил в срок. Хороший человек приятный в сотрудничестве!
Было необходимо внести 1000 строк в эксель из pdf файла. Юрий справился в срок и за оговоренную плату. Внес все внимательно и без ошибок. Буду обращаться еще и рекомендую данного исполнителя. Спасибо!
Ответный отзыв
MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
4 года назад
Монтаж коротких видео в один ролик
Всегда на связи, хорошее понимание финального результата, хорошая коммуникабельность.
Быстро и качественно выполнил работу. На все пожелания и просьбы корректировок реагировал доброжелательно. Всегда быстро выходил на связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
edeltety
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Озвучивание текста для квеста (женский голос)
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, комфортное общение, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество)
Работать с Ольгой было очень комфортно. Задача была не совсем стандартной: необходимо было эмоционально озвучить письма девушки, которую похитили (для квеста). Ольга справилась очень быстро, задачу прочувствовала сразу. Запись получилась очень реалистичной и эмоциональной. В будущем буду обращаться с подобными задачами к ней.
Ответный отзыв
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Написать продающий текст для шапки в Instagram
Я очень довольна нашим сотрудничеством! Яна была всегда готова ответить на мои вопросы, постоянно находилась на связи. Обсуждение проекта и последующая оплата прошли оперативно. Спасибо! С удовольствием продолжу наше сотрудничество)
Сотрудничеством осталась очень довольна. Профессиональный подход, оперативность и приятная коммуникация. Очень понравилось, что Мария четко пояснила почему именно такую информацию предлагает разместить. Предложила сразу несколько вариантов. В будущем буду обращаться снова!
Ответный отзыв
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