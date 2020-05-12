yanaberkina

Необходимо реализовать интеграцию между гугл-таблицей и сервисом CheckClient. Из таблицы будет извлекаться номер телефона, который проверяется в сервисе. Результаты проверки должны быть возвращены и сохранены в таблице. Протокол интеграции представлен в приложении.
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $20
Требуется заполнить таблицу, состоящую из 1055 строк, копируя данные из PDF файла и вставляя их в Google таблицы. Пример заполненной строки и PDF файл предоставлены. Внимание к деталям и точность в переносе данных обязательны.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется озвучить несколько текстов общей длиной около 350 слов для квеста, где доктор звонит родственнику потерпевшего. Озвучка должна быть выполнена мужским голосом, с эмоциональной подачей, соответствующей сценарию. Формат текста - около одной страницы А4 в шрифте Times New Roman, размер 14.Озвучивание13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать вручную 100 боксов с дизайнерским квестом в Минске. Оплата составляет 3,5 бел руб. за один бокс. Идеальная задача для тех, кто ценит ручной труд и креативные проекты.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настройка и запуск рекламы для Instagram аккаунта @kvest_zdes в нише дизайнерских квест-боксов. Основная цель — увеличить количество сообщений в Direct. Имеются профессиональные фотографии для использования в рекламе.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучить несколько телефонных разговоров-монологов мужским голосом для квеста. Каждый разговор должен длиться примерно 30 секунд. Необходимо обеспечить качественную запись и выразительную подачу текста.Озвучивание42 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать визуальную презентацию в PowerPoint на основе готового текста. Необходимо подобрать стильный дизайн, иллюстрации и сверстать текст согласно выбранному оформлению. Обеспечьте привлекательный и профессиональный вид для успешного представления.Презентации46 заявокЗакрыт3 года назад
Ведение аккаунта по продажам дизайнерского квест-бокса: - разработка контент-плана, - разработка постов и сторис (подбор фото/картинок, написание текста), - размещение постов/сторис (как развлекательного, так и информативного характера), - ответы на комментарии, ...Социальные сети (SMM и SMO)28 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим монтаж коротких поздравительных роликов в один большой с плавными переходами. Роликов порядка 16-18 (от 1 мин до 7 мин каждый).Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова). Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка. ...Озвучивание14 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 2500 слов). Разработан квест-бокс с 7 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить женским голосом. Сюжет заключается в том, что женщина похищена и пишет письма с мольбой о помощи и ...Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать продающий текст (всего 150 символов) для шапки профиля в Instagram. Суть - продажа товаров для малышей (развивающие книги, силиконовая посуда, прорезыватели и т.д.). Всю необходимую информацию предоставлю. Скрыть заказПродающие тексты22 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу менеджера для развития аккаунта Instagram (продажа дизайнерских квест-боксов в РБ). Основные задачи: - продвижение страницы в Instagram (работа с блогерами платно и по бартеру, размещение рекламы в группах и тд), ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать продающий текст (всего 150 символов) для шапки профиля в Instagram. Суть - продажа квест-боксов с доставкой на дом по РБ и РФ. Всю необходимую информацию и ссылку на профиль предоставлю.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать лендинг для продажи квест-бокса. Квест-бокс - это коробка с заданиями определенной тематики, которую можно заказать с доставкой на дом. Есть разработанные макеты картинок для квеста, а также описание квеста. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо оперативно вычитать и отредактировать текст для квест-бокса. В квесте есть 8 карточек с текстом, тематика квеста "Похищение". Всего 2601 слово (12 792 знака без пробелов). Необходимо отредактировать мой текст с точки ...Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Валерия! Меня зовут Яна Мартыненко. Я из РБ, на данном этапе завершаю разработку квест-бокса. Данный квест потенциальные покупатели будут заказывать на дом. В квесте есть 8 карточек с текстом, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо оперативно разработать иллюстрации для квест-бокса. Иллюстрации под печать карточек с заданиями формата А6/А5/А4. Количество изображений: 6-8. Тема: похищение человека. Более детальная информация в директе.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт5 лет назад