Монтаж коротких видео в один ролик

Нужны крутые видео рекламы мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим монтаж коротких поздравительных роликов в один большой с плавными переходами.
Роликов порядка 16-18 (от 1 мин до 7 мин каждый).
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