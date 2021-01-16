Монтаж коротких видео в один ролик

ВидеомонтажЗавершен41 заявка613 просмотров
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Необходим монтаж коротких поздравительных роликов в один большой с плавными переходами.

Роликов порядка 16-18 (от 1 мин до 7 мин каждый).

3 года назад
yanaberkina
Яна 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
MrSlavik
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$12
1 день
Быстро и качественно выполнил работу. На все пожелания и просьбы корректировок реагировал доброжелательно. Всегда быстро выходил на связь. Рекомендую!
Всегда на связи, хорошее понимание финального результата, хорошая коммуникабельность.
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