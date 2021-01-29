Наложить звук на видео (озвучка, перевод с английского)

Ребята, ищу кто наложит на видео звук. Озвучка идет в переводе, поэтому наложение не будет идеальным, но нужно знать английский, чтобы понимать в какой момент о чем говорит автор (на английском) и наложить верные слова на русском. всего 11 видео. Длительность от 1 до 15 минут.

Чтобы начать сотрудничать, пожалуйста напишите за какую стоимотсь и за какой срок вы готовы выполнить заказ.

Заранее благодарю,

Хорошего дня:)