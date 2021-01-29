Наложить звук на видео (озвучка, перевод с английского)

ВидеомонтажЗавершен29 заявок592 просмотра
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Ребята, ищу кто наложит на видео звук. Озвучка идет в переводе, поэтому наложение не будет идеальным, но нужно знать английский, чтобы понимать в какой момент о чем говорит автор (на английском) и наложить верные слова на русском. всего 11 видео. Длительность от 1 до 15 минут. 

Чтобы начать сотрудничать, пожалуйста напишите за какую стоимотсь и за какой срок вы готовы выполнить заказ.

Заранее благодарю,

Хорошего дня:)

3 года назад
Arishkat8
Арина 
32 годаЧехия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MrSlavik
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$20
1 день
Вячеслав прекрасный исполнитель! Всегда на связи, вежливый, корректный, лояльно отнесся к задержке с моей стороны. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству:)
Рекомендую заказчика, всегда на связи, четкая постановка задачи.
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