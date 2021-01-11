Ищу людей в КОМАНДУ для работы в сфере Видеомонтажа.

Добрый день. Меня зовут Михаил и я ищу людей, которые хотят работать в сфере видеомонтажа. Требуются люди, которые хотят развиваться в этом направление и горят идеей зарабатывать на монтаже съемке видео. Я считаю, что лучший способ, чтобы развиваться в данной сфере – это работать сообща.

“В чем суть?”

Я набираю людей, которые хотели бы развивать себя в сфере монтажа/съемки видео. Мы смогли бы помогать друг другу как в монтаже, так и продвижении. Ваше портфолио сможет размещаться в соц. сетях студии, тем самым активнее продвигаться. Мы сможем брать общие заказы и разделять между собой оплату. Мы сможем делегировать часть работы, если что-то не получается. Например, один ищет заказы, а второй монтирует. Комбинаций может быть много.

“Сколько я буду зарабатывать?”

Все зависит исключительно от тебя. Сколько работы ты выполнишь - столько и заработаешь. Студия только-только начинает свою работу, поэтому на данном этапе очень сложно сказать о цифрах. И буду честен, чтобы не возникало лишних иллюзий, я думаю, что первое время проект будет работать на альтруизме и доход будет не большим. Но я считаю, чтобы что-то начать – надо это начать. И пускай первые кирпичики не принесут огромного дохода, но замок, который в итоге получится – окупит все сполна. Главное в проекте – это в взаимность, команда работает для студии – студия работает на команду.

“Что нужно чтобы присоединиться?”

Для начала я дам тебе тестовое задание. Нужно будет смонтировать видео используя твои навыки. Я дам материал и указания к действиям. Если даже у тебя плохо будет получаться, но я увижу в тебе потенциал – мы всегда вместе сможем разобраться в чем проблема и решить ее.

“Я не знаю смогу ли я”

Я всегда смогу помочь с идеей и ее реализацией и выполнять функцию наставника. Смогу выдавать задания и курировать их, для того чтобы портфолио пополнялось.

Если тебя заинтересовала данная инициатива – ты можешь оставить заявку здесь или связаться со мной по данным контактам. В заявке ты сможешь сразу указать свой опыт работы, имеющиее портфолио (если есть) и удобное место для связи (если его не будет – отпишу в сообщения на сайте). А уже в диалоге смогу ответить на интересующие тебя вопросы или рассказать что-то поподробнее.

Так же и ты сможешь предложить свои идеи в развитии проекта и занять любую должность, которая могла бы способствовать развитию.

ВНИМАНИЕ! Я отвечу на каждую заявку, если на вашу заявку нет ответа долгое время - я отвечу позже. Людей очень много.