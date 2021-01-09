Нужно из представленных 15-25 ютуб-видео сделать вырезки видео, под музыку с красивыми переходами. Нужен своего рода клип с сюжетом, который соберётся из нарезок с видео.. музыку тоже предоставлю. Важный момент, должна быть не просто нарезка с музыкой, ...
Для размещения рекламы в соц. сетях нужны качественные креативы, ролик
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Для размещения рекламы в соц. сетях нужны качественные креативы, ролики, контент.
Первый:
сравнение цен на товары популярных маркетплейсов с нашими предложениями (обычно в два раза дешевле)
как пример,
www.wildberries.ru/catalo... у нас стоит 500р
или www.wildberries.ru/catalo... у нас 1500р
www.wildberries.ru/catalo... у нас 300р
www.wildberries.ru/catalo... 350р
www.wildberries.ru/catalo... 200р
www.wildberries.ru/catalo... 199р
www.wildberries.ru/catalo... 700р
примеров огромное количество
оплата обсуждается, задание не разовое, работы очень много, в идеале, чтобы исполнитель был оперативным, знал тонкости таргета и смм, при определенных условиях, готовы взять в штат на удаленку
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