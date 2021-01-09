Для размещения рекламы в соц. сетях нужны качественные креативы, ролик

Для размещения рекламы в соц. сетях нужны качественные креативы, ролики, контент.

Первый:

сравнение цен на товары популярных маркетплейсов с нашими предложениями (обычно в два раза дешевле)

как пример,

www.wildberries.ru/catalo... у нас стоит 500р

или www.wildberries.ru/catalo... у нас 1500р

www.wildberries.ru/catalo... у нас 300р

www.wildberries.ru/catalo... 350р

www.wildberries.ru/catalo... 200р

www.wildberries.ru/catalo... 199р

www.wildberries.ru/catalo... 700р

примеров огромное количество

оплата обсуждается, задание не разовое, работы очень много, в идеале, чтобы исполнитель был оперативным, знал тонкости таргета и смм, при определенных условиях, готовы взять в штат на удаленку