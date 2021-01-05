Смонтировать видео из футажей

Суть следующая. Есть отобранные 50 товаров с ссылками на сайты с информацией о них (алиэкспресс, амазон, алибаба, фейсбук, шопифай) , а также есть таблица с ссылками на видео. На один товар нужно 4 ролика Необходимо скачать ...