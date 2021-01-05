Смонтировать видео из футажей

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки890 просмотров
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Смонтировать видео для ютьюбНужно с помощью готовых футажей с ресурсов Canva и/или Сrello сделать картинку под записанный подкаст на ютьюб.

Хронометраж около 11 минут.

Нужны люди с опытом подобной работы и примерами работ

Ссылка на подкаст:

https://music.yandex.ru/album/12457155/track/72429610

3 года назад
guest_1610131839381
3 года в сервисе
Был
2 года назад