Требуется видеомонтажер со средними навыками на небольшой проект

ВидеомонтажЗакрыт63 заявки836 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем компетентного исполнителя на небольшой проект.Нужно выполнить полный монтаж видео по ТЗ для компании. Если заинтересовало то попрошу прикреплять к данному объявлению свое портфолио, если его не будет сообщение будет улетать в спам.

3 года назад
ivananoxin
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад