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  • Монтаж в Adobe After effects

    $15

    Необходимо в программе After Adobe effects составить слайд-шоу по уже существующему видеошаблону для этой программы (вставить туда фотографии). Так же наложить готовый трек.

    After Effects
    Видеомонтаж15 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Уроки по After Effects

    $10

    Ищу человека, кто б смог меня обучить разным спец. эфектам в After Effects. Начала обучение с нуля 3 месяца назад, но еще много всего не понятно. ОИнтересует форма обучение онлайн. ...

    After Effects
    Уроки и Репетиторствонет заявок
    Закрытнет даты

  • Adobe After Effects - сделать рендер

    Добрый день. Есть видео-кадр с хрома кеем. (зеленый) в него надо вставить картинку, что бы лежала в папке с проектом. Задача: менять картинки в архиве, делать экспорт в After Effects. Пишите цену. Есть готовый ...

    After Effects
    Видеомонтаж10 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Просто поменять фото в After Effects

    $2

    У меня есть готовый шаблон и готовые фото. Задача вас как выполнителя: заменить имеющиеся фото на предоставленный мной По срочности - необходимо сделать сегодня Работка не сложная если знать ae, то можно ...

    After Effects
    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Редактор длинных видео YouTube, похожий на стиль Имана Гаджи

    $100

    Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи. Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, ...

    After Effects
    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)

    $20

    Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону, занимает 15 минут (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. Обычно я высылаю запись экрана, ...

    IllustratorAfter Effects
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • After Effects Puppet Rig

    Анимационный puppet rig Программа: After Effects Длительность: 10 секунд Есть дизайн персонажа. Его нужно превратить в анимационную марионетку (Rig, Duik Angela), где части тела могут двигаться, это специальная функция программы ...

    After Effects
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • 2D анимация векторных персонажей (Illustrator и After Effects)

    $21

    Ищем аниматоров для проекта, кто сможет работать ближайшие два дня по полной. Надо сделать анимацию для игры по сценарию. Локации и персонажи с Ригом есть — файлы векторные (Illustrator), и After Effects (версия ...

    IllustratorAfter Effects
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Монтаж ролика Dota2

    $1

    https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&amp;t=2s&amp;ab_channel=lefrutchan пример того что я хочу видеть. ролик 15-20 минут. Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию. исходники предоставляю. первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это ...

    PhotoshopAfter Effects
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)

    $25

    Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого ...

    IllustratorAfter Effects
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)

    $20

    Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого ...

    IllustratorAfter Effects
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Специалист After Effects Женщина для Уроков

    $100

    Мне требуется несколько уроков по After Affects Сейчас я работаю с Direct 365 программа работает очень плохо хочу перейти на After Affects мне нужно показать как делать вещи которые я уже ...

    After Effects
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать анимированный ролик с дикторским текстом

    Приветствую, коллеги. ЗАДАЧА - Нужен специалист по моушн-дизайну, для создания анимированного ролика, описывающего веб-сервисы компании. Длительность - около 1.5 минуты. ДЕТАЛИ Будет анимация + скринкасты (практика показывает, что лучше в АЕ анимировать скриншот, чтобы не было мышки, ...

    After Effects
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужен видео монтажер с базовыми знаниями After Effects

    $35

    Привет, нужен монтажер видео на длительную основу. Есть много видео, которые нужно нарезать и после делать графику по шаблону, который я пришлю в after effects. Оплата одного видео - 3500 руб

    After Effects
    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Работа с анимацией в AE (After Effects)

    $10

    Ищу человека, который сможет научить работать немного в АЕ, а именно интересует работа с зеленым экраном, Rotoscoping / RotoBrush (=вырезание человека или предмет из видео) и анимирование разных объектов, вырезанных из видео.  Хочу брать ...

    After Effects
    Видеомонтаж7 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Оформить 5 слайдов презентации в After Effects

    $20

    Оформить 5 слайдов презентации в After Effects по ТЗ Пример дизайна и ссылка на задание https://drive.google.com/drive/folders/1Rds6tDhg2uzAJnVdQmaT_E9wQUyKBQUm Последнее задание в папке «тз для тестового задания» - оформление слайдов 0-0 - 0-5, пример дизайна в видеоролике

    After Effects
    Презентации1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Анимированную эмодзи (1 Шт) для телеграмм

    Есть эмодзи статичное корпоративного лого компании (для статуса в телеграмме). Задача анимировать его в программе [url=https://www.adobe.com/ru/products/illustrator.html]Adobe Illustrator[/url]  , Adobe After Effects и выгрузить с помощью плагина Bodymovin.

    IllustratorAfter Effects
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Производство видео широкого профиля

    Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...

    PowerPointIllustratorUnreal EnginePhotoshopAfter Effects
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад