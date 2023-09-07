Необходимо в программе After Adobe effects составить слайд-шоу по уже существующему видеошаблону для этой программы (вставить туда фотографии). Так же наложить готовый трек.
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