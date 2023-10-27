Отрисовка и адаптация персонажей в векторе (Adobe Illustrator)

Здравствуйте!

Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону, занимает 15 минут (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. Обычно я высылаю запись экрана, где подробно объясняю, что нужно. Конечные иллюстрации должны получаться простыми, но похожими на оригинал, чтобы человек мог без особого труда повторить рисунок своего любимого персонажа. Примеры видео, которые должны получаться:

https://www.youtube.com/@drawmania1480/videos

https://www.youtube.com/@MyArtHowtoDraw/videos

https://www.youtube.com/@EasytodrawJP/videos

Необходимо по 1 видео каждые 2 дня (15 в месяц). Оплата фиксированная - 15$ за конечное видео на период обучения, 20$ после обучения (Примерно 2-4 часа работы).

Для работы понадобиться Adobe Illustrator, Adobe After Effects.

Жду Ваших откликов, максимально релевантные примеры опыта, спасибо!