Нужно нарисовать 4 разных дизайна для наклейки на коробку

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок19 просмотров
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Здравствуйте! Нужно нарисовать 4 рисунка для наклейки на коробку. Темы: русалочка, драконы, насекомые и сад.

2 месяца назад
Alfasupply
Даша 
40 летТурция
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
Выбранный исполнитель
innaburmistrova
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
2 месяца назад
$10
6 дней
RUBUSDT
Работа Инны понравилась! Все было сделано отлично ??
Всё было отлично. Очень хороший заказчик!