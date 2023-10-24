Нужно нарисовать картинку с помощью искусственного интеллекта

Есть картинка (коллаж) сделанная кем-то когда-то в Фотошопе. Но у нее очень низкое разрешение. Нужна либо эта же картинка, либо примерно такая же по своей идее картинка, нарисованная в искусственном интеллекте в высоком разрешении (хотя бы 8000 х 4000 пикселей).