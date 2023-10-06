Нарисовать картинку

$1000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок221 просмотр
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Необходимо отрисовать картинку на фоне размером 2*3 м. В цветах черный, белый, серебристый. Можно поиграть с серебристым и каким-нибудь другим цветом

2 месяца назад
guest_1697776469399
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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