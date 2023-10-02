Сделать флаер для магазина разливных напитков и вейпшопа

$5
Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки12 просмотров
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ТЗ:

  1. Название магазина "Глоток пенного & VAPE SHOP"

  2. Сделать еженедельные акции

    2.1 Понедельник акция 7% скидка на весь ассортимент разливного пива

    2.2 Вторник при покупке 5 литра пива, 6-ой литр бесплатно

    2.3 Среда при покупке 5 литра пива, вяленая рыба в подарок

    2.4 Четверг при покупке 5 литра пива, 1л кваса или лимонад в подарок

    2.5 Пятница при покупке 5 литра пива, 100гр арахиса в подарок

  3. Огромный ассортимент Разливного пива

  4. Огромный ассортимент Вейп продукции электронных сигарет

  5. Адресс: Раскольникова 44 и по комлексу 35/10/1

  6. Номер телефона 89934131404

3 месяца назад
Marfol
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$5
1 день
UAHUSDT
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