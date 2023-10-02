Мы в поиске человека, который владеет навыками создания 3D моделей и может также оформить карточки товара на Амазон, чтобы это был стильный современный дизайн. Интересует стоимость: Создание 3D модели от вас ...
Сделать флаер для магазина разливных напитков и вейпшопа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
Название магазина "Глоток пенного & VAPE SHOP"
Сделать еженедельные акции
2.1 Понедельник акция 7% скидка на весь ассортимент разливного пива
2.2 Вторник при покупке 5 литра пива, 6-ой литр бесплатно
2.3 Среда при покупке 5 литра пива, вяленая рыба в подарок
2.4 Четверг при покупке 5 литра пива, 1л кваса или лимонад в подарок
2.5 Пятница при покупке 5 литра пива, 100гр арахиса в подарок
Огромный ассортимент Разливного пива
Огромный ассортимент Вейп продукции электронных сигарет
Адресс: Раскольникова 44 и по комлексу 35/10/1
Номер телефона 89934131404
- Похожие заказы
- 3D-графика9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нарисовать продающий цепляющий взгляд рекламный баннер для главной страницы Wildberries. Размер баннера 1140Х320. Пример размещения в закрепе или на главной странице вайлдберриз (самые большие баннеры в слайдере) Нужно самостоятельно разработать креатив для баннера и реализовать ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Здравствуйте! Нужно сделать картинку для печати ее на баннере (тенте). Размер картинки 2 метра (ширина), 3 метра (длина). Картинку нужно сделать, как на примере во вложении. Цвета, вратаря можно/нужно взять ...Баннеры5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать шапку для группу и логотип для новой группы в ВКБаннеры1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Создать банер на главную страницу на трех языках для интернет магазина бу запчастей Mercedes imcar.com.ua И в целом глянуть что улучшить Только Украина пожалуйстаБаннеры20 заявокЗакрыт2 месяца назад
Пост для ВКонтакте и телеграм Формат: если карусель (квадрат), если одна картинка (то прямоугольный формат) Картинка для социальных сетей жилого комплекса Бренд бук, концепцию, шрифты и актуальные исходники в ...Баннеры15 заявокЗакрыт2 месяца назад
нужно сделать монтаж для Телеграм канала. Товар - Трубочки для молока. Пример я вышлю по запросу.Баннеры22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Потрібно зробити фото для друку на футболці. Як орієнтир фото #freechervimskyi. Зверху надпис "Врятував Харків", плашка знизу або збоку "#FREEDUDIN", нижче "Свободу Роману Дудіну". Фото чорно-біле в пріоритеті та де за столомБаннеры8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрий день! Потрібно розробити 6-8 банерів на сайт інтернет-магазину жіночого одягу та білизни (матеріали: фото, лого є). Сайт тільки почав свою роботу, проте не має якісного оформлення.Баннеры25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $160
Здравствуйте, Мне нужен баннер "Шапка" для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 160$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (баннер должен ...Баннеры8 заявокЗакрыт3 месяца назад