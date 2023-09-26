Сделать креатив для социальных сетей

нужно сделать монтаж для Телеграм канала. Товар - Трубочки для молока. Пример я вышлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пост для ВКонтакте и телеграм
Формат: если карусель (квадрат), если одна картинка (то прямоугольный формат)
Картинка для социальных сетей жилого комплекса
Бренд бук, концепцию, шрифты и актуальные исходники в фигме предоставим.
Сделать несколько вариантов, используя эти фразы:
1. Ваш будущий дома ждет именно вас — не теряйте время
2. Рекомендуем не терять время и ехать сразу к нам
3. Время приобрести свой дом — сегодня, а не завтра!
4. Самая образцовая стройка в регионе
*по мнению экспертов и надзорных организаций
Референс прикреплен
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