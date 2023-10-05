Нужно разработать для ВК

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Требуется разработать шапку для группу и логотип для новой группы в ВК

3 месяца назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sawchenko
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$20
4 дня
RUB
Оболденный исполнитель, я кайфанул от работы с ним.Все мега четко
Спасибо Михаилу за заказ Вежливость, четкость, быстрые ответы на вопросы и оплата в срок Будем сотрудничать!
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