Сделать картинку по макету

Здравствуйте!



Нужно сделать картинку для печати ее на баннере (тенте).

Размер картинки 2 метра (ширина), 3 метра (длина).



Картинку нужно сделать, как на примере во вложении. Цвета, вратаря можно/нужно взять другие.



Расстояние между стойками (длина) — 1,83 м, а расстояние от нижнего края перекладины до поверхности пола (высота)— 1,22 м. Диаметр перекладины и обеих стоек не более 5 см.



Отверстия для попадания шайбой можно сделать белым цветом, там будет вырез. Размер отверстий можно сделать, примерно, такой же, как на картинки.



Видео тренажера, для лучшего понимания, что делаем - https://www.youtube.com/watch?v=xVHkb-FP6KY&t=17s

Есть еще несколько фото данного тренажера.



Подскажите, пожалуйста, получиться сделать такую картинку с таким же качеством, как на примере?