Один банер и три изображения для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
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Завершен12 заявок122 просмотра

Требуется разработать один баннер для главной страницы и три небольших изображения для акций. Вышлю ТЗ всем желающим, бюджет $25

Создание баннеровСоздание картинок
5 месяцев назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$25
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо Дмитрию за заказ! Оплата в срок. Будем сотрудничать и дальше)

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