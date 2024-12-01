Требуется UI/UX дизайнер для разработки пользовательских интерфейсов и улучшения UX для продуктов на основе AI технологий. Необходим опыт от 2 лет, наличие портфолио, умение работать в условиях неопределённости и сжатых сроков. Ожидается участие в прототипировании и тестировании интерфейсов. Высокая зарплата в долларах.