Дзиайн из Тильды в Фигму

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  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки241 просмотр

нужно перенести дизайн с сайта тильды в фигму, простой лендинг с адаптивом, нужно сделать сегодня быстро и качественно

FigmaTilda
5 месяцев назад
alexaidephp
Алексей 
27 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 месяцев назад
$50
1 день
Escrow
спасибо за работу
Спасибо за заказ

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Андрей
 
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29 лет
3 года в сервисе
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12 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 месяцев назад