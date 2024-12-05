Требуется дизайнер для постоянной и проектной работы. Задачи включают оформление сайтов на Тильде с продающим дизайном, создание макетов 'было-стало', оформление коммерческих предложений и презентаций, а также создание графики для постов в соцсетях в едином стиле. Портфолио желательно, но не обязательно.