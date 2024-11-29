Нужно перенести дизайн с сайта тильды в фигму

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок10 просмотров

нужно перенести дизайн с сайта тильды в фигму, простой лендинг с адаптивом, нужно сделать сегодня быстро и качественно

FigmaTildaАдаптивный дизайнДизайн лендингов
5 месяцев назад
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Алексей 
27 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

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