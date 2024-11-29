Поиск дизайнера на проектную работу

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Я ищу дизайнера на проектную работу.

Основные задачи включают умение делать макеты под запрос и разработку сайта на платформе Тильда, включая оформление и перенос дизайна на сайт.

Я прошу прислать портфолио и прайс за одну картинку и один блок на Тильде.

TildaДизайн сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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