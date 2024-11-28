Разработать несколько баннеров для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Необходимо сделать дизайн баннера для главной страницы и 3 небольших баннера для раздела с акциями. ТЗ пришлю всем желающим. Сайт по дезинфекции (уничтожение насекомых).

Создание баннеров
5 месяцев назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Слава
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даниил
 
21 год
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Никита
 
25 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Илья
 
25 лет
9 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Евгений
 
41 год
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Айбек
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
44 минуты назад
447 отзывов
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
42 отзыва
5 месяцев назад
Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад