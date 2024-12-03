Требуется разработка дизайна сайта в Figma для платных консультаций, включая логотип и фавикон. Дизайн должен включать главную страницу, страницу с текстом и личный кабинет. Каждая страница должна быть адаптирована под три разрешения экрана. Логотип - текстовый в черном цвете, фавикон на основе логотипа. Стиль минималистичный, черно-белый с оттенками серого.