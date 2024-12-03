Требуется специалист для разработки 3-х версий лендинга (4-5 экранов) для сервиса на основе ИИ. Необходимо скопировать дизайн референса с изменениями в текстах и картинках, а также выполнить верстку на платформе Тильда. Оплата обсуждается.
Розробити головну сторінку
Всім привіт!
Шукаю дизайнера для розробки головної сторінки проекту — сервісу моніторингу сайтів. Головна сторінка повинна бути орієнтована на залучення нових користувачів і мати зрозумілий, сучасний інтерфейс. Сайт повинен відповідати рівню конкурентів та забезпечувати комфортну навігацію.
Основні вимоги до дизайну:
Загальний стиль:
Колірна гама та шрифти мають відповідати вже існуючому інтерфейсу сервісу (тестовий доступ до стілистики і кольорів надається).
Дизайн повинен бути сучасним і мінімалістичним, із чітким акцентом на головні функції сервісу.
Структура сторінки:
Головний заголовок (опис ключової переваги сервісу).
Блоки з інформацією про можливості сервісу (моніторинг HTTPS, SSL, PING, перевірка доменів, графіки, тощо).
Презентація тарифних планів та їхніх переваг.
Блок із відгуками або кейсами користувачів (за бажанням).
Призов до дії (кнопки "Розпочати безкоштовний період", "Дізнатися більше").
Функціонал:
Інтерактивні кнопки для реєстрації/авторизації.
Легкість у подальшій інтеграції з програмним кодом.
Додатково:
Приклади конкурентів додаються у вкладеннях.
Дизайн потрібно виконати у Figma або Pixso.
Строки:
Обговорюються.
Бюджет:
Вкажіть ваші очікування.
Технічне завдання
https://docs.google.com/document/d/1ATMzee4E-HRh3Mv6cbD8jvnoVi0CSi79YR-ecIrnIDI/edit?tab=t.0#heading=h.up4bbavto85c
Выбранный исполнитель
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