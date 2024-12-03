Розробити головну сторінку

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Завершен9 заявок155 просмотров

Всім привіт!

Шукаю дизайнера для розробки головної сторінки проекту — сервісу моніторингу сайтів. Головна сторінка повинна бути орієнтована на залучення нових користувачів і мати зрозумілий, сучасний інтерфейс. Сайт повинен відповідати рівню конкурентів та забезпечувати комфортну навігацію.

Основні вимоги до дизайну:

  1. Загальний стиль:

    • Колірна гама та шрифти мають відповідати вже існуючому інтерфейсу сервісу (тестовий доступ до стілистики і кольорів надається).

    • Дизайн повинен бути сучасним і мінімалістичним, із чітким акцентом на головні функції сервісу.

  2. Структура сторінки:

    • Головний заголовок (опис ключової переваги сервісу).

    • Блоки з інформацією про можливості сервісу (моніторинг HTTPS, SSL, PING, перевірка доменів, графіки, тощо).

    • Презентація тарифних планів та їхніх переваг.

    • Блок із відгуками або кейсами користувачів (за бажанням).

    • Призов до дії (кнопки "Розпочати безкоштовний період", "Дізнатися більше").

  3. Функціонал:

    • Інтерактивні кнопки для реєстрації/авторизації.

    • Легкість у подальшій інтеграції з програмним кодом.

  4. Додатково:

    • Приклади конкурентів додаються у вкладеннях.

    • Дизайн потрібно виконати у Figma або Pixso.

Строки:

Обговорюються.

Бюджет:

Вкажіть ваші очікування.


Технічне завдання
https://docs.google.com/document/d/1ATMzee4E-HRh3Mv6cbD8jvnoVi0CSi79YR-ecIrnIDI/edit?tab=t.0#heading=h.up4bbavto85c

FigmaДизайн сайтов
5 месяцев назад
dev2studio
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
5 месяцев назад
$120
5 дней
Escrow
Все супер! Рекомендую, сподіваюсь на подальшу співпрацю! Дизайнер справжній професіонал своєї справи. Комунікація на найвищому рівні – швидко, чітко і завжди з увагою до деталей. Має чудовий сучасний смак, пропонує стильні та креативні рішення, які перевершують очікування. Робота виконана якісно та вчасно. Дуже задоволений результатом!
Дуже приємно працювати. Було надано чітке ТЗ. Завжди на звʼязку та дає відповіді на все питання. Рекомендую до співпраці!

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