UX/UI Дизайнер (веб-дизайнер)
Я UX/UI дизайнер с опытом работы в создании интуитивно понятных и привлекательных интерфейсов. Мои навыки включают разработку веб-дизайна, редизайн существующих платформ и создание дизайна для мобильных приложений (iOS, Android)
Behance - https://www.behance.net/9a728c97
Dribbble - https://dribbble.com/DenMine
t.me\DenMine
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Media player design UI (tablet)1 просмотр
- UX\UI design (online banking app)1 просмотр
- Product catalog designнет просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга