UX/UI Дизайнер (веб-дизайнер)

Я UX/UI дизайнер с опытом работы в создании интуитивно понятных и привлекательных интерфейсов. Мои навыки включают разработку веб-дизайна, редизайн существующих платформ и создание дизайна для мобильных приложений (iOS, Android)



Behance - https://www.behance.net/9a728c97

Dribbble - https://dribbble.com/DenMine



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