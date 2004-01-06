daniilrozhnov

Даниил daniilrozhnov

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
UX/UI Дизайнер (веб-дизайнер)

Я UX/UI дизайнер с опытом работы в создании интуитивно понятных и привлекательных интерфейсов. Мои навыки включают разработку веб-дизайна, редизайн существующих платформ и создание дизайна для мобильных приложений (iOS, Android)

Behance - https://www.behance.net/9a728c97
Dribbble - https://dribbble.com/DenMine

t.me\DenMine

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
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$8/час
от $20от 2 дней
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