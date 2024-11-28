Шукаємо вебдизайнера для проєкту на Framer

$1250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Потрібен досвідчений фрилансер-вебдизайнер для створення сучасного адаптивного вебсайту на платформі Framer. Усі тексти та вайрфрейми готові, завдання — розробити дизайн-систему, візуальний стиль і реалізувати сайт.

Обов’язки

   •    Розробка мудбордів і дизайн-системи.
   •    Дизайн високоточних макетів усіх сторінок.
   •    Реалізація адаптивного сайту на Framer.
   •    Оптимізація для всіх пристроїв.
   •    Урахування зворотного зв’язку.

Вимоги

   •    Мінімум 2 роки досвіду у вебдизайні.
   •    Досвід роботи з Framer.
   •    Навички створення дизайн-систем, адаптивних макетів.
   •    Вміння працювати з дедлайнами.

Дедлайни:
   •    Дизайн: до 16 грудня 2024.
   •    Реалізація: до 13 січня 2025.

Для заявки: надішліть портфоліо Framer, резюме, ваші рейти та доступність.                        

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