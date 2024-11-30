UI/UX Дизайнер

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Я ищу UI/UX дизайнера для разработки пользовательских интерфейсов и улучшения пользовательского опыта. Необходимо создавать дизайн для продуктов, основанных на cutting-edge AI технологиях, прототипировать интерфейсы и участвовать в тестировании. Работа предполагает взаимодействие с разработчиками и командой продуктов.

Требования: опыт работы от 2 лет, наличие портфолио, способность работать в условиях неопределённости и сжатых сроков, готовность к интенсивной работе и стрессоустойчивость. Интерес к AI-технологиям и желание работать над продуктами мирового уровня.

Высокая зарплата в долларах.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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