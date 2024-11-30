Веб-дизайнер для изменения блока сайта с регистрацией

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка9 просмотров

Требуется веб-дизайнер для изменения блока сайта с регистрацией.

Текущий вариант выглядит блекло.

Пожалуйста, предоставьте кейсы своих работ, это повысит ваши шансы на получение заказа.

Работа должна быть выполнена безотлагательно.

Готов оплатить даже аванс после просмотра первых вариантов.

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5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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