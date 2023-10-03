Меню роллы и суши

$5
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок58 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать дизайн круглого меню суши и ролл и точно такое же только с напитками. Наработки уже есть. (Файл скину.) Выдумывать ничего не нужно. Эскиз нужно сделать в Corel draw.

2 месяца назад
aleksandra1993
Александра 
30 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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