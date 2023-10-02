Разработать макет оклейки авто

$25
Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки19 просмотров
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Kia Carnival 2020 чёрного цвета,

Брендирование для поставщика систем безопасности,

Поставщик - sistemab.ru

Основные бренды - Dahua и HikVision
На лендинге sistema-b.ru все 50 брендов с которыми работают, можно закинуть куданьть сетку с брендами, но основной упор на свой sistemab.ru, Dahua и HikVision.

Стилистика бронемобиля или чего то в этом роде, и не забыть везде камер понарисовать, это основное направление поставляемой продукции.

Первые две картинки как пример стилистики, дальше фото самой машинки.

3 месяца назад
guest_1696266086016
Россия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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