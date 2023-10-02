Разработать макет оклейки авто

Нужно создать принт с изображением Леви из Атаки титанов, преобразованного через нейросеть. Картинка должна быть на груди, не большого размера, а также на 1 или 2х рукавах (тоже довольно минималистично). Прикрепляю фото лонгслива, на котором ...
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Kia Carnival 2020 чёрного цвета,
Брендирование для поставщика систем безопасности,
Поставщик - sistemab.ru
Основные бренды - Dahua и HikVision
На лендинге sistema-b.ru все 50 брендов с которыми работают, можно закинуть куданьть сетку с брендами, но основной упор на свой sistemab.ru, Dahua и HikVision.
Стилистика бронемобиля или чего то в этом роде, и не забыть везде камер понарисовать, это основное направление поставляемой продукции.
Первые две картинки как пример стилистики, дальше фото самой машинки.
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