Press wall

$50
Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок32 просмотра
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всем привет, есть готовый дизайн в фигме.

по нему необходимо очень быстро сделать пресс стену 4*3 и пару табличек

3 месяца назад
guest_16912580746514
Казахстан
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад