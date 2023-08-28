Дизайн медалей и пресс волл

Создать прайс лист для салона маникюра и педикюра Прикрепил шаблон, что получилось. Буду рад вашей помощи
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не обходимо сделать дизайн двух пресс стен
наклейки на Медали
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