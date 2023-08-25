Сделать дизайн по тз

$20
Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок65 просмотров
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Добрый день. Надо сделать дизайн для упаковки продукта, тз прилагается. Так же прилагаю пример другого продукта для понимания как надо сделать).

4 месяца назад
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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