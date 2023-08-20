Нужно нарисовать меню для кафе

Ідея полягає в виготовлені ігрових полів для метанні дротиків не стандартних ідей. Наприклад: Ідея 1: фізіономі путіна на все ігрове поле, можливо в форматі клоуна з фільма «Пила» або інших персонажів, з зображенням ...